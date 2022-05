Coro su Zaccagni, Chiara Nasti attacca Zaniolo

Polemica a distanza sul coro intonato dai tifosi della Roma su Zaccagni e Zaniolo, sui social Chiara Nasti attacca il giocatore giallorosso

La rivalità tra Roma e Lazio si è arricchita, a seguito della vittoria dei giallorossi in Conference League, di un nuovo capitolo. Nel corso dei festeggiamenti da parte dei tifosi della Roma, uno dei cori intonati ha riguardato il match winner Nicolò Zaniolo, coinvolgendo il giocatore biancoceleste Mattia Zaccagni.

I supporters romanisti hanno infatti cantato ‘Il figlio di Zaccagni è di Zaniolo’, ironizzando sulla prossima paternità del laziale, in attesa di un figlio dalla influencer Chiara Nasti, che lo scorso anno aveva avuto una relazione con il calciatore romanista. Zaniolo ha sorriso ironicamente in risposta al coro, il che ha provocato a sua volta la reazione della modella partenopea. La Nasti, interpellata sui social su cosa ne pensasse della vicenda, non le ha mandate a dire, criticando duramente sia i tifosi autori del coro, sia lo stesso Zaniolo, a cui non ha risparmiato una frecciata piuttosto velenosa: “Con quel gamberetto non si sa come già abbia avuto un figlio. Penso che siete tutti sfigati e fate anche schifo“. Nell’ultimo post della 24enne sul suo profilo ufficiale, i commenti sono poi stati cancellati. L’hashtag #gamberetto è intanto finito in tendenza su Twitter.