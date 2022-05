Adesso è UFFICIALE l’addio a zero: occhio alla Serie A

Annunciata ufficialmente la fine del matrimonio dopo nove anni. Il suo futuro potrebbe essere anche in Serie A

Era nell’aria da tempo, ma adesso è ufficiale: la sua avventura al Real Madrid finisce il prossimo 30 giugno, quando scade il suo contratto.

Parliamo di Isco Alarcon, da un paio d’anni ai margini delle ‘Merengues’. Da Zidane ad Ancelotti, la situazione per lui non è cambiata, come dimostrano le appena 17 presenze – per un totale di 407′ – collezionate quest’anno. Nella finale di Champions a Parigi, vinta dal Real contro il Liverpool, è rimasto in panchina per tutti i novanta e passa minuti.

Il 30enne spagnolo si è congedato dal Real con un lungo post su Instagram. Da capire ora dove sarà il suo futuro, l’Italia non è da escludere visto che a lungo è stato accostato a Juventus e Milan, mentre nei mesi scorsi si è parlato di un suo possibile approdo alla Fiorentina.