Milan, l’ex bomber consiglia: “Ecco l’attaccante giusto per Pioli”

Il Milan molto attivo sul mercato, mosse in vista anche per l’attacco: per i rossoneri il grande ex ha un consiglio per gli acquisti

Il Milan festeggia la vittoria dello scudetto, ma pensa già al futuro. La società rossonera è molto attiva sul mercato, con un primo acquisto già messo a segno: quello di Origi, a parametro zero dal Liverpool. Ma il grave infortunio di Ibrahimovic obbligherà il Diavolo a valutare qualche altra mossa.

Per Stefano Pioli, arriva dalle colonne della ‘Gazzetta dello Sport’ un consiglio d’eccezione. A parlare è Jean-Pierre Papin, grande ex attaccante milanista, 31 reti in 63 gare tra il 1992 e il 1994. Il 58enne, in un’intervista, spiega: “Origi è un buon giocatore e ha esperienza ad altissimo livello. Ma al Milan serve qualcosa in più. Nkunku del Lipsia è veloce ed efficace sotto porta, con Pioli lo vedrei benissimo”. Il 24enne francese viene da una stagione, con i tedeschi, all’insegna di 35 gol e 20 assist in 51 presenze.