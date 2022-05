Niente clausola per Leao: il Milan lo scambia con due top player

Il Milan deve fare i conti con il futuro del suo campione. Il rinnovo non è ancora arrivato e le grandi continuano ad osservare attentamente

Il passaggio di proprietà è ormai cosa fatta. Si attende l’arrivo di Gerry Cardinale a Milano per il signing, che darà il via alle danze.

Il calciomercato del club rossonero, di fatto, è attualmente bloccato. Tante trattative sono vicine alla chiusura ma serve il via libera della proprietà. Una volta arrivate le firme, ci sarà tanto lavoro da fare per Red Bird.

Innanzitutto andrà sistemata il più velocemente possibile la questione relativa al rinnovo di Paolo Maldini e Frederic Massara. Andranno blindati i due dirigenti che dovranno lavorare sul mercato in questi mesi, poi si potrà pensare ai calciatori da acquistare e da tenere a tutti i costi. La lista della spesa di Maldini è importante e dall’incontro con Cardinale vorrà garanzie per restare in sella.

Calciomercato Milan, l’offerta del Real Madrid per Leao

Un’altra grana per la nuova proprietà sarà quella relativa a Rafael Leao. L’attaccante portoghese ha un contratto in scadenza nel 2024. La bozza d’accordo di gennaio è stata, ormai, cestinata. 4,5 milioni di euro netti a stagione non possono più bastare e serve alzare l’asticella. La volontà di Leao è quella di continuare a giocare in rossonero ma ormai, dopo la grande stagione in rossonero, il suo nome è sul taccuino dei top club europei.

Si è tanto parlato di Psg ma negli ultimi giorni Leao è stato accostato soprattutto al Real Madrid, che ha voglia di regalarsi un attaccante importante dopo aver perso sia Mbappe che Haaland. Ad oggi appare complicata una cessione di Leao tranne che non arrivi un’offerta che si avvicini alla clausola di 150 milioni.

Difficile che il Real Madrid si spinga così oltre. In Spagna continuano a confermare l’interesse da parte dei blancos. Il sito iberico ‘fichajes.com’, sottolinea come sia complicato un approdo di Leao nella Capitale. Il Real Madrid potrebbe mettere sul piatto i cartellini di Marco Asensio e Luka Jovic per abbassare il prezzo ma la sensazione è che non basti.