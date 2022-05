Venticinque milioni e firma: addio Juventus

Il futuro dell’olandese non sarà alla Juventus, ecco le ultime indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra

Niente Juventus, il futuro del 25enne olandese sarà probabilmente in Premier League. La big inglese è pronta a fare ‘follie’ per lui.

Parliamo di Frenkie de Jong, centrocampista del Barcellona che per il tecnico dei blaugrana Xavi è tutt’altro che una priorità. Da qui le voci di una sua partenza in estate sempre più insistenti. L’ex Ajax è da tempo nel mirino della Juve, ma i catalani vogliono qualcosa come 60-70 milioni di euro, cifra considerata eccessiva ma che può mettere sul piatto il Manchester United. I ‘Red Devils’ hanno scelto di ripartire da ten Hag, ovvero l’allenatore che contribuì all’esplosione a livello internazionale del 25enne, legato al Barcellona da un contratto di 10,6 milioni a stagione in scadenza a giugno 2026.

Calciomercato Juventus, United all’assalto di de Jong: 25 milioni a stagione

Lo United, che per la difesa ha messo gli occhi su Bastoni dell’Inter, è pronto a fare ‘follie’ per de Jong. Secondo il ‘Daily Star’ sul piatto una proposta contrattuale ricchissima, la bellezza di 25 milioni di euro a stagione. Se l’olandese accettasse, diventerebbe subito il più pagato dell’intera rosa, mettendosi alle spalle i vari De Gea, Sancho, Varene e Cristiano Ronaldo.