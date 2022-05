Juventus, non è la prima scelta: “Ma ok allo scambio con Arthur”

Arthur è in cima alla lista dei partenti in casa Juventus. Nuovo annuncio sul centrocampista brasiliano. Tutti i dettagli

C’è Arthur in cima alla lista dei partenti della Juventus in vista del calciomercato estivo. Il centrocampista brasiliano è alla ricerca di una nuova destinazione.

Lo ha confermato anche il suo agente, Federico Pastorello: “A gennaio siamo stati vicini ad andar via, all’Arsenal. È un giocatore troppo importante per essere emarginato, deve anche pensare al discorso della Nazionale. Era stato preso per giocare un calcio diverso, con Sarri avrebbe fatto il Jorginho, Allegri invece vuole due mediani strutturati fisicamente. I due si stimano, ma è una questione tattica e io non entro nelle scelte tecniche. Ma non è nell’interesse di nessuno continuare in questa situazione”. Proprio l’Arsenal è il club ancora in prima fila per l’ex Barcellona. In questo senso, arrivano nuove voci sulla pista ‘Gunners’ e sull’ipotesi di scambio con Gabriel.

Calciomercato Juventus, le indiscrezioni su Arthur e Gabriel

Intervenuto a ‘Juventibus’, Nicola Balice del ‘Corriere dello Sport’ e ‘Corriere Torino’, ha dichiarato: “Gabriel non è la prima scelta per il reparto arretrato, ma può diventarlo nel momento in cui entra in gioco la possibilità di fare uno scambio con l’Arsenal per riuscire a cedere Arthur“.

Infine, sulla situazione di Alex Sandro: “Quest’anno per i suoi agenti non c’è il bonus alla permanenza, quindi può essere un incentivo a trovargli un’altra squadra. Sempre che il terzino brasiliano voglia lasciare la Juventus”.