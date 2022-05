Lukaku-Inter e il Chelsea rilancia: assalto al big nerazzurro

Romelu Lukaku vuole lasciare il Chelsea visti i suoi pessimi rapporti con Tuchel. L’Inter è pronta a riprenderselo solo in prestito

Lukaku vuole tornare all’Inter e in questi dovrebbe avvenire un incontro tra il suo legale di fiducia Ledure e la dirigenza nerazzurra. Il belga può rivestire il nerazzurro se si dimezzasse l’attuale ingaggio di 14 milioni bonus inclusi e il Chelsea dovesse dare l’ok al prestito secco. Il club targato Suning non vorrebbe andare oltre giugno, in modo da ottenere i benefici del Decreto Crescita.

Lukaku appare disposto a questo enorme ‘sacrificio’ economico, parliamo del dimezzamento del suo stipendio, mentre è tutta verificare la disponibilità della nuova proprietà dei ‘Blues’ a regalare il suo cartellino almeno per un anno. Per giunta alla stessa squadra da cui lo ha acquistato un anno fa per circa 115 milioni di euro. Non è escluso che il Chelsea possa ‘approfittare’ della situazione per cercare di strappare all’Inter uno dei suoi big. A tal proposito, oggi ‘The Athletic’ parla di interesse dei londinesi per Lautaro Martinez.

L’argentino è in lista per rinforzare un attacco che, oltre a Lukaku, potrebbe perdere Timo Werner. Ma ai ‘Blues’ piace anche Alessandro Bastoni, considerato che in difesa Tuchel vedrà partire a zero sia Christensen (direzione Barcellona) che Rudiger il quale si è accordato con il Real Madrid. Come noto l’Inter dovrà fare almeno una grande cessione, con Bastoni e Lautaro Martinez tra i principali indiziati perché quelli con più mercato. Il Chelsea proverà il doppio colpo.