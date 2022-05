Addio alla Premier League, prezzo fissato: affare low cost per Inter e Juventus

Inter e Juventus pronte a sfidarsi nuovamente sul mercato, l’occasione arriva in uscita dalla Premier League: c’è il prezzo

Gli intrecci di mercato in corso sono già numerosi, a pochi giorni dalla conclusione del campionato di Serie A. Trattative pronte a infiammarsi e che come sempre potranno riservare sorprese e colpi di scena.

Può infiammarsi nuovamente la rivalità tra Inter e Juventus, accomunate dalla necessità di rinforzarsi sul mercato per inseguire il Milan campione d’Italia. I nerazzurri riproveranno l’assalto allo scudetto della seconda stella, i bianconeri vogliono risalire dopo due quarti posti, che hanno interrotto un lunghissimo ciclo vincente. I profili che possono interessare entrambe non mancano e un nome in particolare può tornare d’attualità.

Inter e Juventus su Marcos Alonso, addio deciso al Chelsea: le cifre

Si tratta di Marcos Alonso, che lascerà il Chelsea. Lo spagnolo è in scadenza di contratto nel 2023, ha disputato una buona stagione con 46 presenze totali, 5 reti e 6 assist, ma Tuchel non intende continuare a puntare su di lui. Sulla fascia sinistra, come riportato da ‘The Athletic’, l’allenatore tedesco ha scelto per la prossima stagione Emerson Palmieri e Ben Chilwell. La prospettiva ingolosisce sia l’Inter, che deve rimpiazzare Perisic, che la Juventus, a sua volta alle prese con un restyling che coinvolgerà anche le fasce difensive. Anche perché il prezzo fissato dai ‘Blues’ appare abbordabile: per il cartellino dell’ex Fiorentina, servono circa 15 milioni di euro.