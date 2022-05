La folle sfida tra Real e Psg fa tremare il Milan

Real Madrid e Paris Saint-Germain di nuovo uno contro l’altro: questa volta per il Milan sarà complicato resistere all’assalto

Il rinnovo di Mbappe ha chiuso il fronte di ‘guerra’ tra Real Madrid e Paris Saint-Germain, ma le due grandi rivali sono pronte a sfidarsi nuovamente sul calciomercato.

Una sfida che potrebbe coinvolgere anche il Milan perché il nodo del contendere è proprio un calciatore rossonero. Si parla di Rafael Leao, 22 anni, portoghese, nominato MVP della Serie A dopo aver trascinato la squadra di Stefano Pioli allo scudetto. Con undici gol e dieci assist, l’attaccante ha dimostrato di aver compiuto quel salto di qualità che da lui ci si attendeva.

Inevitabile quindi aver attirato l’interesse delle big d’Europa con il Milan alle prese con la questione societaria che non è ancora riuscita a blindare il calciatore con il rinnovo di contratto. Maldini ha affermato che Leao non andrà via se non con il pagamento della clausola da 150 milioni di euro, ma c’è anche una possibile offerta da 120 milioni di euro a far cadere in tentazione la società campione d’Italia.

Calciomercato Milan, il Psg sfida il Real per Leao

Come si legge su ‘donbalon.com’, infatti, c’è il Real Madrid che vorrebbe ‘consolarsi’ dalla vicenda Mbappe puntando forte proprio su Leao. Ma anche il Paris Saint-Germain sarebbe interessato al calciatore rossonero.

Si profila quindi una sfida milionaria anche se c’è da fare i conti con la posizione del Milan che non è intenzionata a cedere il suo talento se non per una offerta faraonica: 150 milioni è la clausola, 120 la cifra che potrebbe spingere i rossoneri a riflettere. Leao nel mirino: Real vs Psg, ci risiamo.