Il Milan sorpassa tutti: blitz e sì del talento argentino

Il Milan campione d’Italia lavora sul prossimo futuro. Nel mirino anche un giovane talento come Enzo Fernandez: blitz in Argentina

Archiviata la corsa scudetto il Milan è già concentratissimo e focalizzato su quella che sarà la prossima stagione, che vedrà i rossoneri impegnati su più fronti e con l’arduo compito di lottare per ripetersi ai massimi livelli. Il tutto passa inevitabilmente anche dalla campagna rafforzamenti, con la dirigenza già ampiamente al lavoro da tempo su tutti i reparti. Attenzione anche al centrocampo dove piace il talento del River Plate, Enzo Fernandez, che era stato anche accostato alla Juventus senza però trovare particolari riscontri a quanto ci risulta.

Il 21enne centrocampista centrale del club argentino è però osservato da diverse squadre e all’interno del contratto che lo lega ai ‘Millionarios’ fino al 2025, è presente anche una clausola rescissoria pari a 20 milioni di dollari. 8 gol e 6 assist in stagione per Fernandez che dimostra anche grandi capacità di inserimento in zona rete, evidenziando ampi margini di miglioramento che fanno gola.

Calciomercato Milan, blitz in Argentina: il ‘sì’ di Enzo Fernandez

Nel caso specifico secondo quanto sottolineato dall’edizione odierna di ‘Tuttosport’, su Fernandez è particolarmente interessato il Milan che ha effettuato un blitz in Sudamerica circa un mese col capo dell’area scout, Geoffrey Moncada. Alla luce delle tempistiche i rossoneri si erano dunque mossi prima di mettere tutto in standby per la trattativa prima con Investcorp ed ora con RedBird. Nel viaggio in Argentina lo stesso Moncada avrebbe ottenuto una sorta di promessa dal ragazzo e dal suo entourage nel dare una precedenza al progetto milanista.

Circa un mese fa inoltre il Milan aveva anche parlato di cifre con il River Plate con una proposta da 12/13 milioni più bonus che non era stata rifiutata. I rossoneri non hanno poi potuto affondare il colpo e il ragazzo continuando la sua crescita si è messo in mostra, a rischio ora anche di scatenare un’asta. Al netto dei rientri di Pobega e Adli e dell’affare Fernandez (che il suo si lo ha dato) servirà comunque un doppio colpo, motivo per cui si lavora sempre su Sanches.