C’è il via libera: Mourinho sulla strada della Juventus

Dalla Premier League arriva il via libera all’approdo in Serie A: la Juventus scatta in pole, ma occhio anche a Mourinho

E’ con il centrocampo che si costruiscono le vittorie più importanti e alla Juventus lo sanno bene. E’ proprio lì, sulla mediana, che i bianconeri hanno iniziato per fondare il loro ciclo vincente ed è lì che Allegri vuole rinforzi di spessore per ricrearne un altro.

Due colpi quelli che sogna il tecnico toscano con Paul Pogba in cima alle preferenze della società piemontese. Trattativa ben avviata con il francese, ma non sarà lui l’unico arrivo nella mediana bianconera. C’è un altro nome che la Juventus vuole, come peraltro raccontato da Calciomercato.it: si tratta di Jorginho, con la dirigenza bianconera che ha avuto un incontro nei giorni scorsi con l’entourage del calciatore. Come raccontato dalla nostra redazione, l’italo-brasiliano è pronto a tornare in Italia, ma non si straccerebbe i capelli in caso di permanenza a Londra. Dall’altro lato, la Juventus ha la necessità di liberare spazio con la cessione di un centrocampista, con Arthur indiziato principale.

In tutto questo si inseriscono le indiscrezioni che arrivano dall’Inghilterra dopo il passaggio di proprietà del Chelsea. Come riferisce ’90min.com’, infatti, i ‘Blues’ sono pronti a dare il via libera a Jorginho per tornare in Italia.

Calciomercato Juventus, occhio a Mourinho su Jorginho

Jorginho è in scadenza di contratto nel 2023, come Kante, e il nuovo corso di Tuchel partirà con volti nuovi: uno dei due pilastri andrà via e il maggior indiziato sembra essere proprio il centrocampista della Nazionale di Mancini.

Via libera per la Juventus quindi? Non proprio perché, almeno stando a quanto riportato dalla stessa fonte, Jorginho è un nome che stuzzica anche la Roma di Mourinho, altra squadra che ha intenzione di intervenire con un colpo importante a centrocampo.