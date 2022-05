Juventus, la Fiorentina lancia la sfida: servono 15 milioni

Juventus, la Fiorentina lancia la sfida ai bianconeri per il giovane italiano: prezzo del cartellino fissato a 15 milioni

Nonostante la retrocessione, Raoul Bellanova si è rivelato come una delle poche note positive del Cagliari. L’esterno cresciuto nel Milan, classe 2000 si è conquistato uno spazio importante nella rosa dei sardi ed è cresciuto notevolmente nel corso dell’anno. Caratteristiche che lo rendono perfetto per un 3-5-2, Bellanova è però in grado anche di giocare come terzino in una difesa a quattro, ruolo che ha spesso ricoperto sia nelle giovanili del Milan che nelle nazionali di categoria.

La crescita del ragazzo nato a Rho non è passata inosservata e tanti club hanno messo gli occhi su di lui. Il giocatore è ancora di proprietà del Bordeaux, ma il riscatto da parte del Cagliari appare cosa certa. La società sarda investirà infatti 400 mila euro per comprarlo dai transalpini, ma Cagliari potrebbe essere solo un punto di passaggio.

Fiorentina, anche la Juve su Bellanova: si valutano alternative

Come infatti riferisce il ‘Corriere dello Sport’, sulle tracce del ragazzo ci sarebbe la Fiorentina. I viola sono alla ricerca di un terzino destro, visto che Odriozola sembra destinato a salutare il club toscano. Il basco è in prestito dal Real Madrid e non ci sono opzioni legate ad un riscatto. Ecco quindi che il club viola, che disputerà la prossima stagione in Europa, è a caccia di un nuovo titolare. Bellanova piace tanto, ma sul ragazzo ci sono altri club interessati. Su tutti la Juventus, che sta cercando volti nuovi per ringiovanire i propri reparti.

Il ds Pradè è pronto a lanciare la sfida ai bianconeri, ma al momento più che la concorrenza bianconera spaventa il prezzo chiesto dal Cagliari. I 15 milioni richiesti dai sardi appaiono infatti una cifra troppo alta per i toscani, che nel frattempo studiano alternative più economiche. Oltre a Bellanova piacciono anche Birindelli del Pisa e l’olandese Geertruida, recentemente impegnato con il Feyenoord nella finale di Conference League contro la Roma.