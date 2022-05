All’Inter dopo la salvezza: sfida alla Roma per il colpo a sorpresa

Nome a sorpresa per l’Inter: i nerazzurri guardano in casa Salernitana per rafforzare la squadra di Simone Inzaghi

La salvezza della Salernitana è stata un vero e proprio miracolo. I campani, dati per spacciati, dopo il girone di andata, sono riusciti nell’impresa di mantenere la categoria. Gran parte del merito è certamente di Davide Nicola ma soprattutto di Walter Sabatini, autore di un calciomercato invernale, ricco, che ha fatto la differenza.

Tra giocatori esperti, come Fazio e Verdi, e giovani sorprese, come Ederson e Bohinen, l’esperto dirigente ha creato il giusto mix. Proprio il brasiliano è stato il calciatore che più di tutti ha rubato la scena. Le prestazioni del centrocampista classe 1999 non sono passate inosservate e in casa del club campano c’è la forte convinzione che possa già valere sui 30 milioni di euro.

Calciomercato Inter, sfida a tre per Ederson

Nelle settimane scorse, Ederson è stato addirittura accostato al Psg, oggi si parla per lui di diverse squadre italiane.

L’Atalanta è stata tra i primi club a muoversi. Il giocatore è sul taccuino dei bergamaschi ma secondo quanto riporta ‘repubblica.it’, anche di Roma e Inter. Per i giallorossi potrebbe essere il giusto nome per sostituire Veretout. Simone Inzaghi, invece, lo vedrebbe bene per raccogliere l’eredità di Vidal.