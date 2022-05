Doppio annuncio dell’amico: “Torna Mourinho e firma Salah”

Al primo anno Mourinho ha subito regalato un titolo europeo alla Roma, titolo che ai giallorossi mancava da 61 anni. Il suo contratto scade nel 2024

Mourinho ‘Re di Roma’ dopo la vittoria della Conference League, di un trofeo europeo che ai giallorossi mancava da ben 61 anni. Il futuro del portoghese sarà ancora sulla panchina dei capitolini, con la speranza di un calciomercato estivo all’altezza delle ambizioni sue e dell’ambiente. L’obiettivo è essere competitivi per la qualificazione in Champions, con un pensierino allo Scudetto.

Va detto che non tutti sono così convinti che il portoghese proseguirà la sua avventura alla Roma, nonostante appunto un contratto di altri due anni e la volontà dei Friedkin di tenerselo stretto. Tra quelli che ipotizzano un suo addio c’è, a sorpresa, l’ex romanista Mido, la cui esperienza in giallorosso fu molto deludente. Attraverso il proprio profilo Twitter, l’ex attaccante egiziano profetizza addirittura un clamoroso ritorno dello ‘Special One’ a Madrid, naturalmente sponda Real che ha già allenato dal 2010 al 2013.

Non solo Mourinho che torna al Real, come si legge nel tweet Mido aggiunge che il lusitano si ‘porterà’ dietro il suo connazionale e amico Momo Salah, in questi mesi accostato alla Juventus e ancora in scadenza nel 2023 con il Liverpool.

I have a feeling that #Mourinho will go back to #madrid and will sign #salah I wold love to see Salah playing for Madrid under Jose

— Mido (@midoahm) May 26, 2022