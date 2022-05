Maldini subito accontentato, dalla Premier il simbolo del nuovo Milan

Il Milan ha scelto il super colpo per la prossima stagione: sarà lui l’uomo simbolo del nuovo progetto rossonero

Il Milan non ha ancora finito di festeggiare lo scudetto che è già proiettato al futuro. Le parole di Paolo Maldini hanno un po’ rovinato il clima di festa in casa rossonera: il dirigente non ha escluso l’addio, affermando che non ha ancora parlato con la proprietà nonostante la scadenza di contratto, sua e di Massara, sia ormai imminente.

La società vive un momento di passaggio, con la trattativa con Red Bird che nei prossimi giorni potrebbe entrare nelle battute finali, ma questo non impedisce comunque di progettare il futuro. Ed allora nella squadra di Pioli serviranno rinforzi un po’ in tutti i reparti. In difesa Botman è il prescelto, a centrocampo per Adli è già fatta da qualche mese, ma anche in attacco si cerca un colpo. Calciomercato.it vi ha parlato della trattativa per Lang, ma non c’è soltanto lui. I rossoneri avrebbero individuato un possibile rinforzo sul quale poggiare il progetto della prossima stagione.

Calciomercato Milan, tutto su Mahrez: il piano

E’ Riyhad Mahrez l’uomo che il Milan ha scelto come ‘regalo’ scudetto. Ne parla ‘footmercato.com’, secondo cui i rossoneri hanno individuato l’algerino come il calciatore simbolo del nuovo progetto.

Una scelta che ovviamente dovrà ora fare i conti con le richieste del Manchester City. L’esterno ha un contratto fino al 2023 ma è stato tra i protagonisti della vittoria in Premier League con undici reti. Sull’out destro dell’attacco di Pioli sicuramente qualcosa andrà fatta e Mahrez potrebbe essere il nome giusto, anche per accontentare Maldini e la sua richiesta di un progetto vincente.