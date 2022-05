Il Milan cambia obiettivo, la Juventus è avvisata

Milan e Juventus si sfidano per il giovane talento, che però piace molto anche all’Atletico Madrid di Simeone

Un anno e mezzo fa il suo nome era già finito sui taccuini degli scout del Milan. Un nome che evidentemente gli osservatori rossoneri non hanno mai depennato. Perché in casa Milan, Kouadio Manu Kone piace sin dai tempi del Tolosa, ma i rossoneri non riuscirono a spuntarla nel gennaio 2021, beffati dal Borussia Moenchengladbach, che superò la concorrenza dei rossoneri e si assicurò le prestazioni del classe 2001.

Ora però, dopo un anno in Bundesliga, il nome di Kone sembra essere tornato prepotentemente di moda in casa rossonera. Il centrocampista ivoriano ha un contratto valido sino al 2025 con i ‘Fohlen’, ma sulle sue tracce ci sarebbero tante squadre importanti del panorama europeo. Tra queste, oltre il Milan, anche Juventus, Atletico Madrid e Manchester United.

Calciomercato Milan e Juventus, tutti pazzi per Manu Kone tranne… i tifosi

Lo riferisce ‘fichajes.net’, che sottolinea come gli spagnoli siano sulle tracce di rinforzi a centrocampo. Herrera lascerà a zero i ‘Colchoneros’ a fine giugno per approdare negli Stati Uniti. Uno dei primi obiettivi degli spagnoli era Boubacar Kamara, ma l’ormai ex giocatore dell’Olympique Marsiglia ha scelto di approdare in Premier League e di indossare la maglia dell’Aston Villa. Ecco quindi che gli iberici devono fiondarsi si nuovi profili. E Kone sembra essere uno dei nomi più graditi nell’ambiente.

Dalla Spagna però sottolineano come appunto Milan, Juventus e anche Manchester United stiano seguendo con attenzione il ragazzo di origini ivoriane. I rossoneri sono a caccia di un rinforzo per il post-Kessie. Tra i nomi più graditi c’è Renato Sanches, ma il portoghese non è certamente il solo e tra i nomi seguiti non va escluso appunto quello di Kone, sebbene i tifosi rossoneri non gradirebbero affatto il cambio di obiettivo, ritenendolo meno forte rispetto a Sanches. Un’altra beffa se non dovessero arrivare più né lui né Botman. Ad ogni modo l’ivoriano piace pure alla Juve, a caccia di un centrocampista difensivo per la propria mediana: Kone rappresenterebbe il profilo ideale per caratteristiche ed età.