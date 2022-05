Cento milioni per Lautaro: l’Inter prende due bomber più forti

L’Inter pensa al calciomercato, non senza difficoltà. I nerazzurri, infatti, potrebbero sacrificare Lautaro Martinez per 100 milioni

L’Inter sembra ormai aver assorbito il secondo posto in campionato, alle spalle del Milan, ma ora pensa al calciomercato, con la chiara volontà di rinforzare la rosa.

I nerazzurri, in particolare, dopo l’ultimo summit tra Simone Inzaghi e la società, hanno un obiettivo definito: chiudere il bilancio in attivo di 60 milioni. Per farlo andrà necessariamente ceduto un big, e allo stesso tempo, Giuseppe Marotta ha espresso con chiarezza che l’obiettivo sarà continuare a vincere. Occhio, quindi, all’attacco della Beneamata, dove tante cose potrebbero cambiare e ridefinire il futuro. Lautaro Martinez ha chiuso alla grande la stagione, a suon di gol e grandi prestazioni. Il suo futuro è blindato all’Inter, dove è uno dei principali protagonisti, ma in caso di grande offerta anche lui potrebbe partire.

Calciomercato Interr: via Lautaro, ma Marotta lavora per Lukaku-Dybala

Furio Focolari si porta avanti. Il giornalista, ai microfoni di ‘Radio Radio Mattina’, riporta voci secondo cui l’Inter potrebbe sacrificare Lautaro Martinez per formare una nuova coppia eccezionale: “Da Milano mi dicono che Marotta sta lavorando per vendere Lautaro Martinez a 100 milioni, prendere Lukaku in prestito a 15 milioni perché il Chelsea lo deve dare via assolutamente, e fare la coppia d’attacco Lukaku-Dybala. E incasserebbe così 80milioni facendo una coppia d’attacco stratosferica”. Una rivoluzione in piena regola ma che, se le cifre fossero confermate, consegnerebbe a Inzaghi un duo di primissimo livello e sistemerebbe anche i conti. Certo, perdere Lautaro Martinez non è una decisione da prendere a cuor leggero.