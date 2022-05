Ultimatum e accordo in bilico: svolta inaspettata per la Juve

Può saltare uno degli affari più discussi delle ultime settimane in ambito internazionale

Possibile nuova svolta in casa Juventus alla vigilia del prossimo calciomercato estivo. Il club bianconero, dopo aver salutato Giorgio Chiellini, Paulo Dybala e Federico Bernardeschi, sta valutando altri addii in attesa che arrivino i rinforzi richiesti da Massimiliano Allegri a partire dal grande ritorno di Paul Pogba.

Il centrocampo potrebbe essere effettivamente uno dei reparti più colpito dalla nuova rivoluzione bianconera. La dirigenza juventina vuole lasciarsi in fretta alle spalle una stagione che non ha portato alcun trofeo in bacheca, nella quale anche sotto il profilo del gioco non vi è stata un’evoluzione positiva.

Oltre al centrocampista francese, la Juventus starebbe cercando un altro profilo di esperienza internazionale del calibro di Jorginho. Un’alternativa più costosa che il club ha però sondato negli ultimi mesi riguarda Frenkie De Jong. Di proprietà del Barcellona, l’olandese potrebbe essere sacrificato per consentire ai blaugrana di far cassa con la sua cessione.

Calciomercato Juve, lo United dà l’ultimatum a De Jong

Come ben sappiamo, l’arrivo di Erik ten Hag sulla panchina del Manchester United ha avuto come primissimo effetto l’assalto all’ex pupillo del tecnico, che ai tempi dell’Ajax lo aveva lanciato con successo. Il vero ostacolo riguarda la volontà del calciatore, non del tutto convinto di voler lasciare il Barcellona in un momento di ripartenza per il club catalano.

La possibilità di giocarsi la Champions League, condizione invece che non può garantirgli lo United, è un altro tema che lo ha portato a riflettere. In ogni caso, come riportato dal quotidiano ‘Sport’, il club di Manchester avrebbe lanciato un ultimatum al calciatore invitandolo a prendere una decisione definitiva il prima possibile. In caso di rifiuto, potrebbero riaccendersi i fari sulla Juventus, sempre attenta al caso De Jong.