Calciomercato Inter, destinazione a sorpresa per Sanchez

L’Inter si prepara ad effettuare cambiamenti importanti all’interno dell’organico di Inzaghi della prossima stagione. Uscite anche in attacco con Sanchez pronto per un’altra destinazione

L’Inter ha concluso la stagione con due trofei e la delusione per il secondo posto in campionato, ma complessivamente la prima annata di Simone Inzaghi a Milano può essere sicuramente definita sufficiente. Ora la dirigenza e la proprietà sono già al lavoro per muovere le pedine giuste in vista del prossimo futuro della squadra meneghina che andrà a rinnovare l’organico sia dal punto di vista delle entrate che delle uscite.

Tra i papabili addii c’è anche quello di Alexis Sanchez, attaccante cileno che ha il contratto in scadenza nel 2023 ed un ingaggio da circa 7 milioni di euro che pesa sul bilancio nerazzurro. Il classe 1988 in stagione ha messo a referto 9 gol e 5 assist provando quindi a dare il suo contributo anche in alcuni momenti caldi della stagione come nella finale di Supercoppa Italiana. Età, problemi fisici e ingaggio pesante dovrebbero però portare Sanchez lontano dalla Milano nerazzurra.

Calciomercato Inter, Sanchez verso la Spagna: il Real Betis ha un vantaggio

Ora sembra tutto impostato per vivere una nuova avventura con lo stile di gioco del cileno che potrebbe essere perfetto per la Liga dove c’è un club particolarmente interessato. Si tratta del Real Betis che a suo supporto anche calciatori tecnici come Canales o Fekir, senza contare che i biancoverdi hanno salutato Tello e dovranno andare a caccia di un altro calciatore offensivo.

Secondo quanto evidenziato da ‘elgoldigital.com’ Alexis Sanchez si posiziona come una delle migliori alternative offerte dal mercato con il Betis che avrebbe dalla sua anche un elemento importante nel provare a convincere l’attaccante. Si tratta di Claudio Bravo, grande amico e connazionale di Sanchez, che sarà di grande importanza nel convincere il calciatore senza contare anche la presenza di Manuel Pellegrini, anche lui cileno, che potrebbe essere direttamente coinvolto nell’ingaggio del numero 7 di Inzaghi.

Tante le possibili proposte sul tavolo, considerando anche il Flamengo, per Sanchez che dovrà solo scegliere la sua destinazione.