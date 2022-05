Allarme Inter: offerta irrinunciabile per Barella

Non solo Perisic, un altro big può salutare l’Inter in questa sessione di calciomercato. Ecco le ultime su Barella

Nel calciomercato estivo ormai alle porte l’Inter sarà chiamata a un altro grande ‘sacrificio’. Dopo Perisic, che ha accettato la corte del Tottenham di Conte andando via a zero, Inzaghi perderà dunque un altro titolarissimo della sua squadra.

Ad oggi il favorito alla partenza appare Bastoni, se non altro perché su di lui sono concentrate le attenzioni di tre top club della Premier: lo stesso Tottenham, da molte fonti quello più deciso, il Manchester City e lo United. L’Inter è pronta a venderlo ma non a svenderlo, la base d’asta è fissata a 60 milioni di euro. Naturalmente il classe ’99 di Casalmaggiore non è l’unico dei cosiddetti big nel mirino delle ricche società europee, Skriniar piace molto in Inghilterra, Lautaro Martinez idem oltre all’Atletico Madrid e poi c’è Barella che da tempo è nei radar di Liverpool e soprattutto Real Madrid. Carlo Ancelotti è da tempo un suo estimatore, lo voleva già ai tempi in cui allenava il Napoli e il classe ’97 militava ancora nel Cagliari ma si era promesso sposo ai nerazzurri.

Calciomercato Inter, Inzaghi può ‘perdere’ anche Barella: tentazione Real da 40 milioni netti

Florentino Perez potrebbe provare a ‘regalarlo’ ad Ancelotti offrendo alla mezz’ala un contratto di quelli importanti: secondo ‘interlive.it’ da 8 milioni di euro netti per i prossimi cinque anni, un totale insomma di 40 milioni. Una volta ottenuto il suo sì, il numero uno delle ‘Merengues’ andrebbe a trattare con la dirigenza di viale della Liberazione, facendo leva sugli ottimi rapporti con Beppe Marotta e sull’ok di Barella. Va sottolineato che il 25enne è legatissimo all’Inter, con la quale pochi mesi fa ha rinnovato fino a giugno 2026 (stipendio sui 4,5-5 milioni a salire), quindi in caso di rifiuto da parte del club alla proposta madrilena resterebbe ben volentieri a Milano.