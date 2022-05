Roma, UFFICIALE: è Pellegrini il miglior giocatore della Conference League

Altra soddisfazione in casa Roma dopo la vittoria della Conference League: il titolo di miglior giocatore va a Lorenzo Pellegrini

Grande gioia in casa Roma per la vittoria della Conference League. Nella finale di Tirana, l’1-0 al Feyenoord ha regalato ai giallorossi la soddisfazione di un trofeo europeo per nobilitare la prima stagione di Mourinho. Ma i motivi per sorridere non finiscono qui.

Lorenzo Pellegrini ha sollevato il trofeo da capitano e ha incassato anche la nomina, da parte della Uefa, a miglior giocatore del torneo. Statistiche importanti per lui, con cinque reti complessive (una nelle fasi preliminari, quella con il Trabzonspor) e due assist e una qualità e una presenza di gioco sempre costante. A sottolineare la sua centralità nella Roma mourinhana, che può guardare al futuro con grande fiducia. Il trionfo europeo può essere il viatico per un prosieguo di ulteriori successi.