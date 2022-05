Hanno scelto Paratici: ritorno in Serie A e Juventus tradita

Il futuro di Fabio Paratici potrebbe essere ancora una volta in Serie A. Il dirigente, dopo l’esperienza alla Juve, tradirebbe così i bianconeri

Il calcio è fatto di scelte e le scelte vengono prese dalla società. No, non è un sillogismo che potrebbe confondere o annoiare, ma piuttosto un dato di fatto. Una dirigenza forte equivale a successi sul campo e gioie per i tifosi.

È anche per questo, oltre che per chi le ha pronunciate, che le parole di Paolo Maldini stanno facendo tanto rumore nelle ultime ore. Il direttore dell’area tecnica del Milan, come vi abbiamo riportato stamattina, ha lanciato una frecciata per nulla velata alla società nella sua intervista ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’, denunciando il suo mancato rinnovo di contratto e quello di Massara. E ricordando, per l’ennesima volta, come lui non intenda essere protagonista di un progetto che non è vincente. Una situazione che ha allarmato i tifosi, nonostante la gioia scudetto non sia ancora passata.

Addio Maldini: i tifosi hanno scelto Paratici

Per questo, abbiamo chiesto ai nostri utenti su Telegram chi volessero in caso di addio doppio di Maldini e Massara. Sia chiaro, le stoccate del dirigente del Milan per ora restano tali e non ci sono segnali di ribaltoni in tal senso. In ogni caso, l’indicazione emersa dal sondaggio è più che chiara: con il 58%, infatti, a vincere è stato Fabio Paratici. Si tratterebbe di un nuovo tradimento alla Juve per lui che ora è passato al Tottenham e, insieme ad Antonio Conte, sta facendo le fortune degli Spurs. Intanto vi riportiamo l’esito del sondaggio.