CMIT TV | ESCLUSIVO Braida: “Pirlo alla Cremonese: vi spiego”

Il Direttore generale della Cremonese, Ariedo Braida, è intervenuto in esclusiva alla Tv di Calciomercato.it

“Non siamo partiti favoriti, ma avevamo una grande voglia e strada facendo abbiamo capito di potercela fare”. Così Ariedo Braida in esclusiva alla CMIT TV sulla promozione in Serie A della Cremonese, della quale è Direttore generale dal dicembre 2020. “Sembrava avessimo perso il tram – ha aggiunto – ma alla fine l’abbiamo preso al volo e ce l’abbiamo fatta”.

Da Pirlo, uno dei nomi per il post Pecchi, al ‘suo’ Milan, con Braida abbiamo toccato diversi temi nella diretta Twitch della Tv di Calciomercato.it.

PIRLO – “Se sarà lui il nuovo allenatore? Mi hanno chiamato più persone oggi, ma è solo fantasia. Prenderemo un allenatore e stiamo facendo delle valutazioni, abbiamo bisogno di trovare una figura che rispecchi un pochino la nostra realtà. Dobbiamo confrontarci fra noi per capire il profilo giusto”.

SCUDETTO MILAN – “L’avevo pronosticato a varie riprese qualche mese fa. Ci credevo anche perché è stato fatto un lavoro bellissimo, interessante. Nel calcio esistono i miracoli, l’ho detto a Sabatini quando abbiamo parlato di calcio. Lui lo ha fatto e sono contento perché la vecchia guardia non tradisce mai”.

MALDINI – “Avrà le sue buone ragioni, ci sono dei momenti in cui uno non si sente apprezzato. Inaspettatamente il Milan ha sovvertito i pronostici, Maldini probabilmente non si è sentito apprezzato per il semplice fatto di non essere stato chiamato anche per poter continuare il lavoro e portare avanti quanto di buono. Futuro Maldini? Paolo è il Milan, è stato un grande campione, adesso ha questa carriera di successo. Paolo rappresenta la storia del Milan con tutta la sua famiglia. Sicuramente andrà avanti e quindi forza Maldini!”.

MONZA-PISA – “Diciamo che Galliani è un amico fraterno, ci sentiamo sempre, è chiaro ed evidente che faccia il tifo per lui perché gli voglio bene e glielo auguro”.