Addio UFFICIALE al Milan: l’annuncio arriva sui social

Il big è pronto a dire addio al Milan. Il calciatore saluta i rossoneri attraverso un post sui social: ecco cosa ha detto ai suoi tifosi

Il Milan ha vinto lo scudetto e basta questo per definire la stagione appena conclusa dai rossoneri come assolutamente memorabile.

E lo è stata anche per Franck Kessie. Il centrocampista ivoriano, infatti, è stato uno dei protagonisti assoluti del successo rossonero, segnando uno dei gol decisivi anche nell’ultima di campionato contro il Sassuolo. Non poteva esserci addio più dolce per l’ex Atalanta che, da mediano, è stato fondamentale nella costruzione e nella crescita del Milan di Stefano Pioli. Ora le strade del calciatore e del Diavolo si divideranno: non è mai arrivato l’accordo per il rinnovo del contratto e l’ivoriano è pronto a firmare per il Barcellona.

Kessie annuncia l’addio al Milan: messaggio ‘romantico’ sui social

Nonostante l’addio, però, Kessie resta molto legato al Milan. La dimostrazione è un messaggio appena arrivato sui social e con cui il centrocampista saluta i tifosi e l’ambiente rossonero. Sul suo profilo Instagram ha pubblicato, infatti, un bel video e commentato in didascalia: “Dopo 5 anni non potevo sperare di chiudere questa grande esperienza in modo migliore! Un’emozione unica: siamo campioni d’Italia! Fiero di aver vestito questa gloriosa maglia e di aver condiviso questo percorso con dei compagni fantastici! Grazie di tutto! Grazie a tutti! Il vostro Presidente”.