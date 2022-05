Lazio, senti l’agente: “Con Sarri ha un ottimo rapporto”

L’agente parla di un possibile trasferimento alla Lazio e non chiude la porta: “Con Sarri ha un ottimo rapporto”

Dopo aver conquistato l’Europa League piazzandosi al quinto posto, la Lazio studia il mercato per rafforzare la squadra e regalare rinforzi a Maurizio Sarri. Uno dei nomi potrebbe essere Alessio Romagnoli, ma il club biancoceleste guarda anche al centrocampo oltre che alla difesa.

In questo senso uno dei nomi per la mediana potrebbe essere Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista inglese del Chelsea piace molto a Sarri che lo ha allenato in quel di Londra. In merito ad un possibile approdo nella capitale, ha parlato l’agente del giocatore, Jonathan Barnett, intervistato da ‘Tuttosport’: “Lui e Sarri hanno un ottimo rapporto, ma per il momento non c’è nulla. Nonostante la fase di cambiamento, il Chelsea è sempre un top club. È difficile lasciare una società del genere”.

Porte dunque aperte ad un possibile ricongiungimento con l’allenatore toscano, certamente non sarà facile convincere il giocatore, ma anche lo stesso Chelsea. Molto potrebbe dipendere da quello che sarà lo spazio e il ruolo del centrocampista all’interno della rosa di Tuchel.