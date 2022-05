Il Liverpool rompe gli indugi e paga la clausola, Juventus sempre più lontana

Il Liverpool è pronto a rompere gli indugi e pagare la clausola: la Juventus è sempre più lontana

“E’ il momento peggiore per parlarne”: Jurgen Klopp ha risposto così alle domande sul possibile addio di Mané, destinazione Bayern Monaco.

Del resto il Liverpool deve restare concentrato sul campo, considerato che domani i ‘Reds’ si giocano la finale di Champions con il Real Madrid. Niente chiacchiere sulle cessioni, però potrebbero arrivare fatti sugli acquisti o almeno è questo quello che scrivono in Spagna. E’ ‘sport.es’ a parlare della possibilità che il Liverpool rompa gli indugi e faccia il passo decisivo verso Gavi.

Il giovane centrocampista del Barcellona ha il contratto in scadenza nel 2023 ma una clausola da cinquanta milioni di euro che alletta tutti i grandi club europei. La trattativa con il Barcellona per il rinnovo vive una fase di difficoltà, con il presidente Laporta che ha usato parole non certo dolci nei confronti dell’entourage del calciatore.

Calciomercato Juventus, il Liverpool paga la clausola di Gavi

Accostato anche alla Juventus, Gavi potrebbe sbarcare in Premier League e vestire la maglia del Liverpool. I ‘Reds’, infatti, sarebbero pronti a pagare la clausola da cinquanta milioni di euro presente nel contratto del 17enne.

Da parte sua il 17enne centrocampista non vorrebbe lasciare il Barcellona, ma difficilmente continuerà in blaugrana se non si sbloccherà la trattativa per il rinnovo.