Lascia l’Inter: “Farà il possibile e l’impossibile”

Il futuro del calciatore all’Inter è ormai agli sgoccioli. Ha già scelto la prossima destinazione e la pista ora è confermata

L’Inter ha chiuso la stagione, alzando al cielo due coppe niente male, ma anche con l’amaro in bocca per lo scudetto sfumato e arrivato al Milan.

Ora è tempo di calciomercato e diversi colpi, tenendo conto del bilancio, potrebbero essere messi a segno. Non solo entrate, però, ma anche uscite e in tal senso i nerazzurri dovranno sfoltire la rosa in modo da garantire la rosa migliore possibile a Simone Inzaghi. Alexis Sanchez è pronto a dire addio ma non è il solo. Arturo Vidal, infatti, quasi certamente è al termine della sua esperienza all’Inter. Ora arriva anche un annuncio inequivocabile sul suo futuro.

Vidal pronto a dire addio: nuovo annuncio sul Flamengo

Sul destino dell’ex Juventus, si è esposto André Cury, socio di Fernando Felicevich, agente del calciatore. Ecco le sue parole ai microfoni di ‘ESPN’: “Il calciatore è stato offerto al Flamengo, ma il club non ha ancora risposto. Abbiamo già riferito alla società che il giocatore farà tutto il possibile e l’impossibile per giocare per lì. Il Flamengo è la sua priorità”.