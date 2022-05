L’annuncio su Dybala spiazza la Roma: “Incompatibile”

Sul futuro di Paulo Dybala stanno spingendo forte sia Inter che Roma

Non ha ancora deciso quale sarà il suo prossimo club Paulo Dybala, attualmente impegnato non la sua Nazionale Argentina per preparare la grandissima sfida del 1° giugno a Wembley contro l’Italia.

Come ribadito alla CMIT TV ieri pomeriggio da Fabrizio Biasin, sembra proprio che Paulo Dybala abbia già dato priorità all’Inter. La Roma comunque non demorde e tenterà fino all’ultimo di convincere il calciatore con una maxi proposta sulla base di quelle che sono le sue richieste. Ma non solo, perché il club giallorosso garantirebbe in caso quella centralità che l’argentino non aveva più percepito in maglia Juventus.

Ad ogni modo va ribadito che il calciatore a parità di condizioni sceglierà la squadra che gli permetterà di poter giocare la Champions League, l’Inter in questo caso. Da non escludere ancora del tutto le varie piste estere, sebbene la Joya voglia dare priorità alle offerte italiane nei suoi confronti.

Calciomercato Roma, Damascelli avvisa su Dybala: “E’ un rischio”

Sulle frequenze di ‘Radio Radio’, Tony Damascelli ha lanciato un allarme di natura tattica ai giallorossi. Secondo il giornalista, infatti, Dybala non sarebbe forse il profilo adatto nell’attuale attacco della Roma: “Zaniolo e Dybala sarebbero incompatibili. Cosa farebbe la Roma in quel caso con Zaniolo? Secondo voi potrebbero giocare anche con Abraham? Torta o ciliegina per citare Allegri? Dybala sarebbe un doppio dessert alla Roma visto che c’è anche Zaniolo. Passare da Zaniolo a Dybala è un rischio, anche se ci può stare. Zaniolo ha 23 anni, Dybala 29 e gli stessi infortuni. Sarebbe comunque un rischio”