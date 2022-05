Adesso c’è l’annuncio UFFICIALE: col Milan è finita

Operazione definitivamente saltata per il Milan: c’è il tweet ufficiale

La trattativa è definitivamente saltata. ‘Addio’ Milan, adesso è arrivato anche l’annuncio ufficiale del tramonto dell’operazione.

Il futuro del Milan non sarà nelle mani di Investcorp. Il presidente del fondo del Bahrain ha annunciato su Twitter l’interruzione della trattativa con il fondo Elliott: “Abbiamo parlato con Elliott di un possibile investimento nel Milan. Come accade in questo genere di trattativa non è stato raggiunto un accordo commerciale e abbiamo così deciso di concludere la discussione. Auguriamo al Milan il meglio per la prossima stagione e per il futuro”, le parole di Al-Ardhi.

We had discussions with Elliott about a potential investment in #AC Milan. As can be the case with premium deals, a commercial agreement wasn’t reached, and we have mutually decided to end talks. We wish AC Milan the best for next season and beyond

