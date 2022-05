Marea giallorossa al Circo Massimo: Roma in arrivo per la grande festa

Sta per finire l’attesa dei tifosi giallorossi che attendono l’autobus della Roma per dare il via ai festeggiamenti

Ancora qualche minuto e poi potrà partire la festa della Roma insieme ad una marea di tifosi giallorossi, dopo lo spettacolo visto ieri sera sia a Tirana – dove la formazione di José Mourinho ha conquistato la Conference League -, sia all’Olimpico con oltre 50mila tifosi a seguire la finale sui maxi schermi montati in campo.

Una stagione che la Roma ha chiuso con l’attesissimo trofeo che mancava dal 2008. Un trionfo totale che certifica l’investimento fatto dalla società ad inizio anno con la scelta di andare su un profilo vincente del calibro di José Mourinho, divenuto l’unico allenatore ad aver vinto Champions, Europa League e Conference con il successo di ieri sera.

Nella giornata di ieri, CM.IT ha seguito minuto per minuto la giornata dedicata alla finale ci Conference League. Anche oggi seguiremo quanto accadrà nella capitale e, come testimoniato dalle immagini catturate pochi istanti fa da Calciomercato.it, al Circo Massimo l’entusiasmo è già alle stelle con migliaia di tifosi ad aspettare i loro beniamini per far partire i festeggiamenti: