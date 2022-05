CMIT TV | Fernandes su Mourinho: “Ama la Roma, il suo futuro è chiaro”

Il giornalista portoghese Bruno Fernandes ha parlato di Mourinho e del suo futuro in quel di Roma

Protagonista con l’ennesimo trofeo conquistato e l’aver riportato un trofeo nella bacheca della Roma, José Mourinho è stato il grande artefice della Conference League ottenuta grazie alla vittoria sul Feyenoord. A proposito è intervenuto, in diretta alla CMIT TV, il giornalista di ‘Record’ Bruno Fernandes, che ha parlato proprio del tecnico portoghese.

“Per lui è un grande riscatto quello di ieri perché ha avuto delle difficoltà in Inghilterra. Ama l’Italia, ha anche l’Inter nel cuore, e per lui tornare in un paese dove si sente amato è veramente importante. E’ stato un momento di grande orgoglio e riscatto e l’emozione forse è anche per questo motivo”.

Roma, Fernandes: “Mourinho un altro anno nella capitale”