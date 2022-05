CMIT TV | “Difficile resti al Milan”: la clamorosa rivelazione su Leao

Clamorosa rivelazione in diretta alla CM.IT TV sul futuro di Rafael Leao: “Difficile che possa restare al Milan”

Dopo una stagione da assoluto protagonista che gli ha permesso di conquistare il titolo italiano con il Milan e di conquistare anche il premio di miglior giocatore della Serie A, Rafael Leao è ora al centro delle voci di mercato. L’attaccante portoghese è sotto contratto con i rossoneri sino al 2024 e il Milan da tempo sta lavorando con il suo agente Jorge Mendes anche ad un adeguamento dell’ingaggio.

A riguardo proprio del futuro di Leao, ha parlato il giornalista portoghese di ‘Record’ Bruno Fernandes, intervenuto in diretta alla CMIT TV: “Il futuro di Leao? Bella domanda. Penso che sia difficile che resti al Milan nella prossima stagione, ci sono club più grandi che sono pronti a prendersi un giocatore pronto a fare il grande salto, come Real Madrid o Manchester City. Per me lui sarà uno dei migliori tre giocatori al mondo”.

Milan, Fernandes su Renato Sanches: “Difficile resti al Lille”

Un altro assistito di Jorge Mendes è però legatissimo alle voci di mercato in ottica Milan. Si tratta di Renato Sanches. Il centrocampista portoghese sembra essere il grande obiettivo della mediana rossonera per rimpiazzare il partente Franck Kessie. I rapporti con il Lille sono eccellenti e il contratto in scadenza nel 2023 può essere un grande vantaggio per il club meneghino.