Roma da impazzire e i tifosi hanno scelto già il primo colpo

Il trionfo della Roma in Conference League accende i sogni dei tifosi giallorossi che hanno scelto il colpo di mercato ad effetto

E’ festa Roma. I giallorossi hanno conquistato la Conference League battendo in finale il Feyenoord.

Primo trofeo europeo per la società capitolina, primo trionfo continentale dell’Italia dopo il triplete dell’Inter nel 2010. Oggi come allora in panchina c’è Josè Mourinho, commosso dopo il successo di Tirana.

Lo ‘Special One’ ha chiuso come meglio non poteva la sua prima stagione nella Capitale ed è ora chiamato a fare meglio in campionato dove la Roma è arrivata sesta. Per farlo sarà importante anche il calciomercato e, magari, la vittoria europea potrà fare da traino per un’estate con qualche colpo da novanta. Proprio su questo si è incentrato il sondaggio di Calciomercato.it che su Twitter ha chiesto “dopo il trionfo giallorosso, quale sarebbe il colpo ideale per rinforzare la rosa di José Mourinho?” La risposta è stata chiara…

Calciomercato Roma, colpaccio Dybala

Le risposte alla domanda di Calciomercato.it sul colpo della Roma per la prossima stagione si sono indirizzate in gran parte su un unico calciatore: Paulo Dybala. E’ la Joya il profilo che fa sognare i tifosi giallorossi, anche se l’Inter è pronta ad affondare il colpo. All’argentino sono andate il 60,7% di preferenze, staccando i maniera netta tutte le altre alternative.

Dietro, al secondo posto, c’è con il 16,2% di voti Douglas Luiz. Ancora più staccati sia Guedes (12%) che Tielemans (11%). Insomma, almeno i tifosi non hanno dubbi: è Dybala il colpo giusto per la Roma di Mourinho.