Dietrofront Lukaku: l’ultima scelta spiazza totalmente Inter e Milan

Il futuro di Romelu Lukaku resta ancora tutto da decidere. L’ultima decisione del belga spiazza Inter e Milan

Romelu Lukaku ha lasciato un ottimo ricordo a Milano. E dirlo così probabilmente è anche riduttivo, visto che nella sua breve ma intensa esperienza all’Inter il belga ha scritto la storia, con una finale di Europa League e soprattutto lo scudetto.

Un vero e proprio re in città, come spesso si è definito anche lui. Poi l’addio, a suon di milioni, con destinazione Chelsea e i tanti problemi vissuti a Londra, fino ad avere nostalgia dell’Italia, lì dov’era sbocciato definitivamente e dove probabilmente ha giocato le migliori annate in assoluto. Anche oggi se n’è parlato tanto: Lukaku vuole tornare in Italia. Una certezza che non è capriccio e che è diventato ritornello, a volte anche tormentone, ripetitivo. Eppure proprio quell’assodato quasi scontato ora è improvvisamente messo in dubbio. Lo fanno dall’Inghilterra, definendo un futuro del tutto nuovo per il bomber ex Inter.

Lukaku ora fa dietrofront: vuole restare al Chelsea

Eppure, l’Evening Standard lo scrive in maniera piuttosto netta: Lukaku vuole restare, vuole farcela anche al Chelsea. È determinato a riscattarsi e terrà nuovi colloqui con il consorzio di Todd Boehly, il prima possibile. Sottolineano anche come i Blues abbiano stretta necessità di rinforzarsi in difesa dove hanno perso un pilastro come Antonio Rudiger e non negano i rumors delle ultime settimane che hanno accostato ossessivamente il belga al ritorno all’Inter. Staremo a vedere come procederanno le cose: di certo, in termini economici, tornare in nerazzurro non sarebbe affatto facile. E il Chelsea dovrebbe, dopo solo un anno, accettare compromessi decisamente poco convenienti per un calciatore tornato dopo un investimento importantissimo.