Tentazione Lukaku per Milan e Juve: doppio dispiacere per l’Inter

Il Milan a caccia di rinforzi nel reparto d’attacco dopo il grave infortunio al ginocchio per Ibrahimovic. Tentazione Lukaku e non solo per i campioni d’Italia

Brutta botta per il Milan dopo il trionfo scudetto. Zlatan Ibrahimovic è stato costretto ad andare sotto i ferri per risolvere i problemi al legamento del ginocchio.

Il fuoriclasse svedese dovrà restare ai box per almeno 7-8 mesi e il suo futuro in rossonero resta in bilico. Il solo Giroud evidentemente non potrà bastare a Pioli nel reparto offensivo, con la dirigenza di Via Aldo Rossi che cerca a questo punto due puntelli in attacco per la prossima stagione, dove l’obiettivo sarà il bis scudetto e ritornare competitivi anche sul palcoscenico della Champions League.

Il Milan marca stretto Origi, che nonostante l’inserimento del Villarreal ha dato il suo gradimento da tempo al ‘Diavolo’. Maldini e Massara contano di chiudere presto per il belga in scadenza di contratto con il Liverpool e concentrarsi poi su un altro colpo nel settore avanzato. Un obiettivo sensibile rimane Scamacca del Sassuolo, valutato circa 40 milioni di euro e seguito da vicino anche dai cugini dell’Inter.

Calciomercato Milan, Scamacca e Lukaku per Pioli: gli scenari in attacco

Gli uomini mercato rossoneri vogliono abbassare l’assegno cash con alcune contropartite, sperando di far breccia nel Dg neroverdi Carnevali. Sul piatto – come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’ – i baby Brescianini, Colombo, Daniel Maldini e l’attaccante della Primavera Nasti. Profili che potrebbero allettare il Sassuolo e riscaldare la trattativa per l’eventuale passaggio di Scamacca al Milan. Ma non solo. Occhio anche alla situazione inerente a Romelu Lukaku, in rotta con il Chelsea come evidenzia il ‘Corriere dello Sport’. Molto complicato per i costi un suo ritorno all’Inter, il colosso belga potrebbe essere una suggestione last-minute per il ‘Diavolo’ visto che vorrebbe tornare a tutti i costi in Italia. Attenta agli scenari per ‘Big Rom’ ci sarebbe anche la Juventus, ma difficilmente i bianconeri affonderanno il colpo dopo l’arrivo a gennaio sotto la Mole di Vlahovic.