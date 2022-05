Mbappe fa esultare la Juventus: intreccio pazzesco con Pogba

Possibile svolta in arrivo per il trasferimento di Paul Pogba alla Juventus in estate: super intreccio con Kylian Mbappe, tutti i dettagli

‘Certi amori non finiscono’, cantava Antonelli Venditti. La storia ha dimostrato che l’artista romano aveva pienamente ragione. E un nuovo esempio, in tal senso, potrebbe arrivare da Paul Pogba e la Juventus. Come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it, c’è grande fiducia per il ritorno del centrocampista a Torino.

La volontà della dirigenza bianconera ormai è chiara: riportare il classe ’93 alla corte di Massimiliano Allegri e nelle prossime settimane le parti si riaggiorneranno. La ‘Vecchia Signora’, dal canto suo, ha avanzato all’entourage del calciatore una proposta da 7,5 milioni netti più bonus per arrivare a 10 (contratto triennale). Un super intreccio con Kylian Mbappe, inoltre, potrebbe sbloccare l’operazione in questione. Il Paris Saint-Germain è una prestigiosa concorrente per l’acquisto a parametro zero di Pogba, ma le cose potrebbero cambiare radicalmente grazie all’intervento indiretto del numero 7 dei parigini.

Calciomercato Juventus, svolta per Pogba: ‘assist’ di Mbappe

Stando a quanto riferisce ‘Footmercato.net’, Mbappe avrebbe già parlato due volte con il suo connazionale Aurelien Tchouameni, gioiello in forza al Monaco, club che la stella del PSG conosce bene. Il classe ’98, dunque, si sarebbe mosso in prima persona per realizzare questo trasferimento, a maggior ragione visto che il club francese apprezza parecchio il profilo del centrocampista di proprietdei monegaschi.

La valutazione di Tchouameni si attesta sui 70-80 milioni di euro, cifra che dalle parti di Parigi sarebbero disposti a pagare. In tal caso, abbandonerebbero definitivamente la pista Pogba, il che ovviamente andrebbe a vantaggio della Juventus. Al momento il Real Madrid, che potrebbe tornare sul calciatore dello United, appare ancora in vantaggio per Tchouameni. Ma lo scenario potrebbe capovolgersi da un momento all’altro. E la Juventus osserva molto interessata.