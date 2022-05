“Arthur a titolo definitivo”: svolta Juve per Jorginho

Arthur può dire addio alla Juventus nel prossimo calciomercato estivo, aprendo le porte bianconere a Jorginho

Svolta per Jorginho. La Juventus punta forte sul regista ex Napoli ora al Chelsea, ma per sferrare l’assalto deve ‘liberarsi’ di Arthur come scritto da Calciomercato.it nella giornata di ieri. In tal senso giungono novità importanti.

Nella diretta di ‘Top Calcio 24’, il giornalista di fede bianconera Luca Momblano ha parlato di possibile addio a titolo definitivo da parte di Arthur: “A sorpresa la Juve sta provando a cederlo a titolo definitivo, chiedendo la cifra ora a bilancio (sui 35-40 milioni, ndr) – le parole di Momblano – Arthur in cambio di acquisire a titolo definitivo qualche altro calciatore”.

Il futuro dell’ex Barcellona potrebbe essere all’Arsenal, che lo ha già provato a prendere lo scorso gennaio: “I bianconeri hanno chiesto Gabriel, i ‘Gunners’ invece hanno proposto Thomas Partey“.