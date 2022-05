Dybala-day: si decide oggi il futuro del numero 10

Potrebbe essere il giorno decisivo per il futuro di Paulo Dybala. Tutti gli aggiornamenti

“Non so ancora cosa farò, dovrò scegliere il meglio per me che è la cosa più importante. Zanetti? Ho parlato con tutti stasera, siamo qui per l’evento”.

Presente lunedì all’Integration Heroes match organizzato da Samuel Eto’o, Paulo Dybala ha dribblato le domande sul futuro nello stadio della squadra che più di tutte sta spingendo per averlo. Si tratta ovviamente dell’Inter di Marotta, e le prossime ore potrebbero rivelarsi già decisive. È infatti atteso per oggi l’incontro con l’entourage della ‘Joya’: sul piatto un’offerta quadriennale a 5.5-6 milioni di euro fissi più bonus che potrebbero arrivare fino a 3 milioni. Dybala ha già dato il suo gradimento all’Inter, che sembra preferire alle altre destinazioni, dalla Roma di Mourinho alle ipotesi estere. Sono insomma ore decisive per il possibile trasferimento dell’ormai ex numero 10 della Juventus in nerazzurro. Vi terremo aggiornati.