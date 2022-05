Zaniolo e Pellegrini in coro: “È tutta per i tifosi”

Zaniolo e Pellegrini commentano a caldo la vittoria della Conference League. Le dichiarazioni dei due protagonisti

Trionfa la Roma in finale di Conference League. Mourinho riporta un trofeo europeo in Italia e soprattutto in casa giallorossa, dove mancava da tantissimo tempo.

A ‘Sky Sport’, ecco le dichiarazioni a caldo di Zaniolo, match-winner, e del capitano Lorenzo Pellegrini.

ZANIOLO – “È stupendo, ci godiamo questo momento. È tutto bellissimo, stasera ho realizzato un sogno. I tifosi? Non ci sono parole. Sono fantastici ed è tutta per loro. Sta nascendo qualcosa di importante. Siamo una squadra forte, forse non sappiamo nemmeno noi quanto. Ci godiamo questa serata. Dedica? Alla mia famiglia, abbiamo passato momenti difficili ed è per loro”.

PELLEGRINI – “Oggi abbiamo dimostrato di essere squadra. Bisogna festeggiare e poi ripartire perché sarà difficile. Una squadra vera vince, festeggia e poi riparte più forte di prima. Lo avevo detto che mai mi sarei immaginato di togliermi questa soddisfazione a 25 anni con questa maglietta e questa fascia. È un momento bello e bisogna festeggiare. Dobbiamo farlo ricapitare il prima possibile. Cosa dico ai tifosi? Niente, solo un immenso grazie. Gli abbiamo restituito un pezzetto di quello che ci hanno dato”.