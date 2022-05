Conference League, Zaniolo decide la finale: trionfa la Roma di Mourinho

La Roma di Mourinho vince la Conference League: trionfo europeo per la squadra giallorossa grazie alla rete di Zaniolo

La Roma di Mourinho non fallisce l’appuntamento con la storia. I giallorossi vincono la finale di Conference League battendo per 1-0 il Feyenoord.

L’uomo del match è Nicolò Zaniolo. Il talento giallorosso ha sbloccato la partita nel primo tempo: stop in area e zampata di sinistro per battere Bijlow. Da quel momento, nonostante qualche buona occasione per il raddoppio, la squadra di Mourinho soffre soprattutto ad inizio ripresa. Il Feyenoord va due volte vicinissimo al gol, ma Smalling e compagni reggono e regalano alla Roma e a Mourinho il nuovo trofeo europeo. Possono iniziare i festeggiamenti anche allo Stadio Olimpico, aperto con i maxi-schermi per l’occasione. L’allenatore portoghese, alla prima stagione sulla panchina della Roma, riporta invece un trofeo in casa giallorossa.

ROMA-FEYENOORD 1-0: 32′ Zaniolo (R)