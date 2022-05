Roma-Feyenoord, l’omaggio dei tifosi a Francesco Totti all’Olimpico

Olimpico aperto per la finalissima di Conference League. L’omaggio a Francesco Totti

Roma in vantaggio per 1-0 nel primo tempo della finale di Conference League contro il Feyenoord. A sbloccare il punteggio è stato il guizzo in area di Nicolò Zaniolo.

Allo Stadio Olimpico i 50mila tifosi presenti per assistere alla partita dai maxi schermi sono esplosi in due particolari occasioni. La prima ovviamente è stata il gol. La seconda è stata quando sul maxi-schermo è apparso Francesco Totti, presente alla Arena Kombetare di Tirana. In Curva Sud e in tutto lo stadio si è subito alzato il coro “Un capitano, c’è solo un capitano”. Un amore quello tra Totti e i tifosi della Roma che non finirà mai.