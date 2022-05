Roma-Feyenoord, spettacolo sulle curve ma fumogeni olandesi in campo: cosa è successo

Pre-gara movimentato per Roma-Feyenoord, finale di Conference League. Ecco cosa è successo

Erano previste coreografie sulle sue curve di Roma e Feyenoord e così è stato. Lo spettacolo si è visto prima dai tifosi giallorossi, con le bandierine oro e porpora a comporre 1927 AS ROMA, con uno spicchio di tricolore tra curva e tribuna.

Hanno poi risposto i tifosi del Feyenoord con uno striscione e soprattutto tante bandierine e fumogeni. Al termine dell’inno alcuni olandesi hanno però lanciato in campo questi fumogeni, con le squadre ancora a bordo campo e non disposte per cominciare il match, costringendo i vigili del fuoco a intervenire per sgombrare il terreno di gioco.