“Vergognoso, è un furto”: clamoroso in Roma-Feynoord

Non manca in Roma-Feyenoord l’episodio arbitrale che fa arrabbiare i tifosi e la Jose Mourinho: ecco cosa è successo

Tifosi della Roma furiosi. Ancora una volta, come è accaduto spesso in questa lunga stagione, i giallorossi recriminano per un episodio arbitrale.

A finire nel mirino è il fischietto rumeno Kovacs per non aver visto il fallo ai danni di Abraham, lanciato in porta. La trattenuta di Senesi all’attaccante inglese, che si sarebbe trovato da solo davanti al portiere, appare evidente ma per l’arbitro non c’è nulla.

Non l’ha pensata così Jose Mourinho, andato su tutte le furie, e anche i tifosi della Roma, che sui social si sono letteralmente scatenati.

Davvero tantissimi i tweets, anche da parte di tifosi che non sostengono i giallorossi: non sembrano davvero esserci dubbi, Senesi avrebbe meritato l’espulsione.

È giusto che i calciatori simulino altrimenti gli arbitri non fischiano i falli palesi come accaduto ora a #Abraham — Giovanni Armanini 🇪🇺 (@armagio) May 25, 2022

Vergognoso su #Abraham.

Fallo netto e rosso diretto.

Furto mondiale ai tempi del var.

Solo alla #ASRoma #RomaFeyenoord #ConferenceLeague — Michele Galvani (@MicheleGalvani) May 25, 2022