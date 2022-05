Roma-Feyenoord, che tegola per Mourinho: fuori dopo 15 minuti

Pesante tegola per Josè Mourinho in avvio di match: un giocatore giallorosso è costretto al forfait dopo solo 15 minuti

Inizia in salita la finale di Conference League per la Roma di Josè Mourinho. Il tecnico portoghese, infatti, ha subito dovuto ricorrere al primo cambio nel match contro gli olandesi del Feyenoord.

Ad alzare bandiera bianca è stato Mkhitaryan: l’armeno, reduce da un infortunio e recuperato in extremis per la sfida, ha dovuto lasciare il campo dopo solo 15 minuti. Niente da fare per l’ex Manchester United e Borussia Dortmund, che aveva provato a stringere i denti. Per il giocatore si tratta di una ricaduta nello stesso punto infortunato nelle ultime settimane, ovvero il flessore della coscia destra, che sembrava guarito dopo la lesione di secondo grado. Dentro al suo posto, al 16′, il portoghese Sergio Oliveira.