Roma-Feyenoord, caccia al biglietto last minute: prezzi fino a 800 euro

Roma-Feyenoord a un passo, l’attesa cresce ma c’è sempre chi ne approfitta

Migliaia di tifosi giallorossi, oltre a quelli olandesi, sono arrivati in queste ore a Tirana ma senza biglietto. L’allerta per l’ordine pubblico è anche e soprattutto relativo a questo aspetto.

Tanti verranno indirizzati nelle rispettive fan zone dove sono stati installati i maxi schermi (uno per tifoseria più uno ‘misto’). Tanti però sono a caccia di un biglietto last minute da acquistare. Per Tirana ci sono moltissimi spettatori, magari neutrali, che hanno acquistato il tagliando per Roma-Feyenoord e ora lo stanno rivendendo a chi lo cerca disperatamente. Finale di Conference League che Calciomercato.it sta seguendo da vicino, con tutti gli aggiornamenti in diretta da Tirana dei nostri inviati.

Già ieri le richieste arrivavano a 800 euro per biglietto, con il passare delle ore il prezzo si è poi abbassato e a pochi minuti dalla partita è arrivato a 250-300 euro. È più si avvicina il fischio d’inizio, più il costo è destinato ad abbassarsi. Facile imbattersi – anche nelle fan zone – in una ‘trattativa’. Il cambio nominativo è infatti possibile con l’app UEFA e le mail a portata di mano, preferibilmente in presenza di chi vende e chi acquista.