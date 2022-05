Milan, UFFICIALE: Ibrahimovic si è operato, tempi di recupero shock

Il Milan ha aggiornato ufficialmente sull’infortunio di Zlatan Ibrahimovic e i tempi di recupero dopo l’operazione. Nuova tegola per lo svedese

Il Milan ha comunicato ufficialmente l’esito dell’operazione e la prognosi per Zlatan Ibrahimovic.

Di seguito quanto scritto dal club rossonero: “AC Milan comunica che nella giornata odierna, Zlatan Ibrahimović è stato operato al ginocchio sinistro dal Dr Bertrand Sonnery-Cottet, alla presenza del Responsabile Sanitario del Club Stefano Mazzoni, presso l’Hôpital Jean Mermoz di Lione. L’artroscopia era programmata da tempo per risolvere definitivamente l’instabilità dell’articolazione attraverso la ricostruzione del legamento crociato anteriore, con rinforzo laterale e riparazione meniscale. L’intervento è perfettamente riuscito e la prognosi è stimata in 7-8 mesi“.

Milan, tempi shock per il ritorno di Ibrahimovic

C’era grande attesa e anche un po’ d’ansia per capire quale sarebbe stato il futuro di Zlatan Ibrahimovic. La carta d’identità non sarà verdissima, ma uno come lui fa sempre la differenza in campo e nello spogliatoio. E l’ha dimostrato anche nell’ultima stagione. Lo svedese, al bivio ritiro, come avevamo già analizzato, ora dovrà fare i conti con tempi di recupero lunghissimi per tornare in campo. Da lui ci si aspetta di tutto, questo è ovvio, e ora non c’è che da aspettare lui, un campione che in Italia ha sempre fatto la differenza, e con qualsiasi maglia addosso.