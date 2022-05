Milan, allarme Leao: arriva l’offerta da 120 milioni

Leao, uno degli uomini chiave dello scudetto del Milan, nel mirino dei top club: arriva un’offerta pazzesca per il rossonero

Dopo aver dato un contributo fondamentale allo scudetto del Milan, per Rafael Leao è il momento di pensare al futuro. Il giocatore portoghese è ovviamente finito nel mirino dei top club, per il suo rendimento clamoroso, specialmente nel finale di stagione.

Gol e assist decisivi, il totale stagionale alla fine è di 14 reti e 12 assist. E per il Milan diventa fondamentale provare a trattenerlo per il futuro, anche se al momento il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024 non appare dietro l’angolo. Le richieste di Mendes sono piuttosto elevate, da almeno 5 milioni di euro l’anno, le parti sono al lavoro e stando alla ‘Gazzetta dello Sport’ Maldini e Massara contano di incontrare il procuratore lusitano nei prossimi giorni. Ma occhio all’irruzione, sullo scenario, del Real Madrid, che sembrerebbe pronto a mettere sul piatto una cifra considerevole per accaparrarsi Leao: 120 milioni di euro. Una proposta che se confermata potrebbe far vacillare il Milan. E lo stesso giocatore, per il quale l’interessamento di un club così prestigioso sarebbe di sicuro un riconoscimento importante del proprio valore.