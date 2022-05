Juventus, erede a sorpresa per Chiellini: arriva dai ‘nemici’

La Juventus pensa a come sostituire Chiellini, occorre un difensore di spessore: spunta il nome a sorpresa

L’annata appena conclusa in casa Juventus ha sancito la fine di un ciclo. Bianconeri che hanno raggiunto l’obiettivo minimo del quarto posto, fondamentale per il futuro, ma che per il resto hanno deluso, perdendo Supercoppa italiana e Coppa Italia in finale contro l’Inter e con un nuovo flop in Champions. E che hanno salutato giocatori che hanno segnato stagioni importanti.

Addio ai vari Chiellini, Dybala, Bernardeschi, per ora, e altri potrebbero essere sul piede di partenza. In particolare, sarà difficile rimpiazzare il difensore, colonna storica della squadra. Cherubini è già al lavoro per trovare un sostituto all’altezza, arriverà il giovane Gatti ma andrà affiancato a questo nome, in retroguardia, un centrale di esperienza e già ‘pronto’ per il campionato. Numerosi, come noto, i profili sul taccuino del dirigente bianconero. Dalla suggestione Koulibaly a Gabriel, per il quale è stato sondato il terreno nella missione londinese dei giorni scorsi. Ma non è finita qui.

Calciomercato Juventus, mirino ancora sulla Fiorentina: occasione Igor

Secondo ‘Tuttosport’, infatti, il profilo che, a sorpresa, potrebbe rappresentare la situazione è quello di Igor. Il brasiliano si è imposto in questa stagione, con la Fiorentina, come uno dei centrali di maggiore affidamento del campionato, con ottime prestazioni che hanno conquistato Italiano. Il 24enne è in scadenza nel 2024 con i viola e ha una valutazione abbordabile, da circa 15 milioni di euro. L’interessamento della Juventus per Igor era stato anticipato da Calciomercatonews.com. La stessa valutazione economica di Igor ce l’ha Milenkovic, altro difensore sempre nel mirino, che come punto a favore ha un contratto la cui scadenza è più vicina (2023).