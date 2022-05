Mette nei guai la Juventus: doppia pugnalata per Allegri

La Juventus attivissima per il mercato in entrata ma non solo: Cherubini e Arrivabene devono piazzare gli esuberi fuori dal progetto Allegri

La Juventus è già attivissima sul mercato dopo la deludente stagione appena terminata, con Massimiliano Allegri che vuole tornare subito a lottare per lo scudetto.

Grandi cambiamenti ci saranno in tutti i ruoli, soprattutto a centrocampo dove nessuno è incedibile a parte Locatelli e Zakaria. Arthur, Rabiot e McKennie non sono incedibili se arrivasse un’offerta congrua alla Continassa, in particolare per il centrocampista brasiliano. L’ex Barcellona è in uscita da Torino come annunciato di recente dal suo agente Pastorello e ha deluso nelle due stagioni finora trascorse sotto la Mole.

La Juve ha cercato di piazzare il nazionale verdeoro già lo scorso gennaio nella finestra invernale, senza risultati però visto che non è stato trovato l’accordo con l’Arsenal. Cherubini e Arrivabene puntano a piazzare a titolo definitivo il giocatore, per poi reinvestire il tesoretto per i movimenti in entrata. Arthur viene valutato 20-25 milioni di euro dalla ‘Vecchia Signora’ e resta sempre nel mirino dei ‘Gunners’ in Premier League.

Calciomercato, l’esubero Arthur complica i piani della Juve

L’Arsenal però – come scrive Oltremanica il ‘Mirror’ – potrebbe virare su altri profili e cambiare obiettivo a centrocampo. Nei radar dei londinesi di Arteta ci sarebbe infatti Tielemans, opzione peraltro gradita alla stessa Juventus per rinforzare il centrocampo di Allegri. Da Londra farebbero sul serio per il belga in uscita dal Leicester e presto potrebbero affondare il colpo per strapparlo alla concorrenza. Il sodalizio bianconero in questo caso resterebbe a mani vuote: sfumato Tielemans, la ‘Vecchia Signora’ si ritroverebbe anche un acquirente in meno per poter piazzare l’esubero Arthur.