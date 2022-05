VIDEO CM.IT | Roma, Mkhitaryan in gruppo in vista del Feyenoord

Roma al lavoro nella rifinitura in vista della finale di Conference League contro il Feyenoord: in gruppo anche Mkhitaryan

Buone notizie da casa Roma in vista del grande appuntamento stagionale. I giallorossi domani sera saranno infatti impegnati a Tirana contro il Feyenoord per la conquista della Conference League. Il club capitolino sta effettuando la rifinitura in quel di Trigoria sotto la guida di José Mourinho e per il tecnico portoghese arrivano buone notizie.

Notizie in particolare legate alle condizioni di Mkhitaryan. L’armeno, pedina fondamentale nello scacchiere del tecnico portoghese, sta svolgendo la rifinitura in gruppo insieme al resto dei compagni. Segnali incoraggianti quindi, che potrebbero far pensare ad un suo impiego, magari già dall’inizio, nella gara di domani.

Al termine dell’allenamento il giocatore armeno ha voluto rassicurare tutti sulle proprie condizioni fisiche. Un altro segnale che fan ben sperare sia Mourinho che la tifoseria giallorossa.